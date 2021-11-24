Канада может увеличить военную помощь Украине на фоне угрозы вторжения России

Канада рассматривает возможность перемещения военного корабля в Черное море или передислокацию некоторых базирующихся в Румынии истребителей CF-18.

Канада рассматривает возможность ужесточения своей военной миссии в Украине на фоне угрозы вторжения России.

Об этом информирует The Globe and Mail.

Новоназначенная министр обороны Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военнослужащих для поддержки канадских солдат, уже находящихся в Украине на учебной миссии.

Канада рассматривает и другие варианты поддержки Украины, как перемещение военного корабля в Черное море или передислокацию некоторых истребителей CF-18, которые сейчас базируются в Румынии.

"Реагирование на новое давление России в отношении Украины — первое серьезное международное испытание Ананд после того, как в прошлом месяце она была назначена министром обороны, заменив Харджита Саджана. Она и премьер-министр Джастин Трюдо должны решить, помогла бы дальнейшая демонстрация поддержки Украины со стороны Канады убедить Путина (отказаться от вторжения в Украину — Ред.) или наоборот, это подтолкнет его к более активным действиям", — размышляют в издании.

Отметим, что с 2015 года 200 военных специалистов из Канады обучают личный состав украинской армии на Яворивском полигоне во Львовской области.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения.

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