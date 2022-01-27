Канада на три года продолжит военную тренировочную миссию в Украине — Трюдо

Канада на три года продолжит военную тренировочную миссию в Украине — Трюдо

Это обойдется Канаде в 340 млн долларов.

Канада на три года продлит и существенно расширит свою военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.

"Сегодня я решил продлить операцию UNIFIER еще на три года, расширить эту тренировочную миссию и оказать Украине немедленную помощь", — сказал Трюдо.

По его словам, это обойдется Канаде в 340 млн дол. (около 280 млн долл. США).

«Я разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к около 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране. В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400”, — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что Канада также передаст Украине нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам.

"Наша преданность операции UNIFIER гарантирует, что Вооруженные силы Канады продолжат поддерживать силы безопасности Украины, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность", — подытожил Трюдо.

Напомним: в рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки получили более 12 тысяч украинских военных.

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