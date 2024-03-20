Канада не исключает возможности приобретения украинских дронов

К примеру, эти дроны она может приобрести для собственных нужд.

Канада и другие партнеры Украины могли бы закупать производимые в Украине дроны для собственных оборонных нужд.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, пишет Укринформ.

По его словам, во время февральского визита в Киев ему удалось обсудить опыт Украины в использовании дронов на поле боя, а также достижения в их производстве с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным.

«Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов. По-моему, это очень реальная возможность”, — сказал Блэр.

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По его словам, "никто не знает лучше украинцев, чем воевать с россиянами". “У них два года серьезного боевого опыта в этом. Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения по поводу будущих закупок”, — отметил министр.

Канада вместе с другими партнерами по коалиции способностей будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена в Украине. “Мы в духе сотрудничества будем работать с украинцами, будем поддерживать их собственное производство. Впрочем, в этом есть действительные преимущества и для всех членов коалиции, в том числе Канады”, — подытожил Блэр.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Британия совместно с США и другими странами работают над передачей Украине тысяч новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать враждебные цели.

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