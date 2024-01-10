Канада не поставила Украине систему NASAMS, обещанную еще год назад: нет даже контракта

Канада до сих пор не поставила Украине систему NASAMS, которую обещала предоставить еще год назад.

В январе прошлого года Канада объявила, что передаст Украине систему зенитно-ракетной обороны стоимостью 406 миллионов долларов, более известную как NASAMS. Однако до сих пор этого не произошло.

Об этом пишет CTVnews.

Отмечается, что через год после обещания одна из участвующих в создании этого вооружения компаний заявила, что у нее нет даже соответствующего контракта.

После прошедшего года представитель Министерства обороны Канады рассказал, что ведомство работает со своими американскими партнерами, чтобы определить сроки поставки. Согласно плану, Канада оплатит правительству США всю стоимость, а Штаты заключат соглашение о внешних военных продажах с Украиной напрямую.

Это позволит Оттаве не обращаться к американскому правительству за дополнительным одобрением для отправки системы в Украину, что необходимо при продаже военных технологий США за пределы страны.

Следует отметить, что ракетные системы средней дальности критически важны для защиты территории Украины от российского террора.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, сколько средств ПВО нужно Украине, чтобы защититься от ударов сейчас. По его словам, каждый город-миллионник должен минимум иметь одну батарею ЗРК Patriot. Каждая батарея ЗРК Patriot должна иметь защиту из средств среднего радиуса действия, таких как IRIS-T и NASAMS. А они, в свою очередь, должны иметь защиту малого радиуса действия, такую как Alvis Stormer, ЗРК Crotale, даже советские образцы — "Буки", "Кубы", ЗРК "Тор-М2", "Оса-10" и, конечно же, "Гепард" и т.д.

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