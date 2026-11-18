Канада / © pixabay.com

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Правительство Канады объявило о выделении дополнительной военной помощи Украине. Новый пакет предусматривает финансирование закупки боеприпасов, оборудования для противовоздушной обороны и зимнего снаряжения, а также передачи имущества из запасов канадской армии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Канады .

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В частности, Канада дополнительно направит 45 млн. канадских долларов, или около 35 млн. долларов США, на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

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"Канада дополнительно выделит 45 млн канадских долларов на чешскую инициативу по боеприпасам, таким образом доведя свой общий вклад до 500 млн канадских долларов", - говорится в сообщении канадского оборонного ведомства.

Что войдет в новый пакет помощи

Кроме финансирования чешской инициативы, правительство Канады выделит около 62 млн. долларов США на закупку специализированных датчиков для украинских систем противовоздушной обороны.

Еще 23 млн. долларов США направят на обеспечение украинских военнослужащих зимним снаряжением.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины получат из запасов канадской армии 1,6 млн. боеприпасов калибра 20 мм и 250 тысяч индивидуальных сухпайков.

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Таким образом, общий объем нового финансирования составляет около 120 млн. долларов США. Передача боеприпасов и сухпайков предусмотрена дополнительно из имеющихся военных запасов Канады.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Канада хочет сблизиться с ЕС и помочь Украине миллиардами.

Канада стремится усилить сотрудничество с европейскими партнерами и сократить зависимость страны от Соединенных Штатов.

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