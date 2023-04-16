Канада планирует передать Украине конфискованный в России самолет — Шмигаль

Канада намерена передать Украине и другие активы РФ.

Канада планирует передать Украине конфискованный в России самолет Ан-124 и другие активы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины. Против 120 юридических и физических лиц, включая представителей "росатома", ввели также санкции США", — подчеркнул глава Правительства.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не сомневается в победе Украины в войне, которую развязала Российская Федерация.

Также стало известно о новом пакете оборонной помощи для Украины от Канады. В частности, Министерство обороны отправит ВСУ 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

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