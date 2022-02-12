Канада посоветовала своим гражданам провести необходимую подготовку, чтобы немедленно покинуть Украину

Дипломатический и консульский персонал остается доступным и готовым к оказанию помощи нуждающимся гражданам Канады.

Все граждане Канады должны безотлагательно покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии.

Об этом в Оттаве заявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли, — пишет Укринформ.

"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и тщательно следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине провести необходимую подготовку, чтобы немедленно покинуть страну", — сказала Жоли.

Она подчеркнула, что "нашим высоким приоритетом является безопасность канадцев".

“Наш дипломатический и консульский персонал остается доступным и готовым к оказанию помощи нуждающимся гражданам Канады. Однако наша способность делать это может быть существенно ограничена”, — отметила министр.

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Жоли напомнила, что с начала февраля "мы призываем канадцев избегать путешествий в Украину из-за постоянных российских угроз и риска вооруженного конфликта".

Напомним, что МИД Великобритании, Израиля, Черногории, Нидерландов, Норвегии и Латвии призвали своих граждан покинуть Украину. Перед этим такие призывы сделали Япония, свои сообщения внешнеполитические ведомства опубликовали на официальных сайтах.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американские военные не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

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