Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита для противостояния России

Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита для противостояния России

Премьер-министр Канады подчеркнул, что они продолжают изучать другие варианты предоставления финансовой и другой поддержки Украине.

Канада предоставит Украине кредит в размере до 120 млн долларов на фоне многочисленных попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом в пятницу заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Globalnews.

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"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", — отметил Трюдо.

Кроме того, премьер-министр Канады подчеркнул, что они продолжают изучать другие варианты предоставления финансовой и другой поддержки Украине.

Сообщается, что Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 млн долларов США для поддержания реализации кредита. Представители Украины и Канады встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить условия кредита и сроки его реализации.

"Мы всегда были другом Украины, мы всегда будем рядом с необходимой поддержкой", — добавил Трюдо.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь приветствовал решение Канады выделить 120 млн долларов на помощь Украине.

"Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", — написал глава государства в Twitter.

Напомним, Канада перебросила в Украину небольшой контингент бойцов спецназа на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией.

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