Канада примет участие в саммите Крымской платформы: кто будет представлять страну

Из-за возможных досрочных парламентских выборов участие страны в саммите Крымской платформы было под вопросом.
Спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду во время саммита Крымской платформы.
Об этом говорится в Twitter-аккаунта Крымской платформы.
"Канада направляет к нам Спикер Сената Джорджа Фьюри. Во время избирательной кампании и до формирования нового правительства это — высшая политическая должность в стране. Спасибо за высокий уровень и реальну — не декоративную — поддержку нашей борьбы!"- написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.
Напомним:
- Президент Польши Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.
- А немецкий канцлер Ангела Меркель, которая приедет 22 августа в Киев, пока неизвестно, примет ли участие в саммите Крымской платформы. Канцлера ФРГ приглашали на мероприятие, но ее график еще окончательно не сформирован.