Канада примет участие в саммите Крымской платформы: кто будет представлять страну

Канада примет участие в саммите Крымской платформы: кто будет представлять страну

Из-за возможных досрочных парламентских выборов участие страны в саммите Крымской платформы было под вопросом.

Спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду во время саммита Крымской платформы.

Об этом говорится в Twitter-аккаунта Крымской платформы.

"Канада направляет к нам Спикер Сената Джорджа Фьюри. Во время избирательной кампании и до формирования нового правительства это — высшая политическая должность в стране. Спасибо за высокий уровень и реальну — не декоративную — поддержку нашей борьбы!"- написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

Напомним:

Президент Польши Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.

в саммите Крымской платформы. А немецкий канцлер Ангела Меркель, которая приедет 22 августа в Киев, пока неизвестно, примет ли участие в саммите Крымской платформы. Канцлера ФРГ приглашали на мероприятие, но ее график еще окончательно не сформирован.

"Крымская платформа": кого ждет президент и о чем будут говорить на саммите

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку