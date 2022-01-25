Канада призвала членов семей дипломатов покинуть Украину из-за угрозы нападения РФ

В то же время, посольство Канады в Киеве и консульство во Львове будут оставаться открытыми.

Канада вслед за США, Великобританией, Германией и Австралией призывает членов семей дипломатов покинуть Украину из-за опасений вторжения РФ.

Об этом сообщает издание The Globe And Mail со ссылкой на источники в правительстве.

Как сообщил правительственный источник, супруги сотрудников посольства и дети до 18 лет получили указание покинуть Украину. Позже должно появиться официальное уведомление об этом.

"Безопасность канадских дипломатов и семей, несомненно, является первоочередной", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо 24 января и добавил, что правительство "отслеживает ситуацию в Украине очень внимательно".



В то же время на правительственном сайте Канады в разделе по поводу путешествий статус поездок в Украину обновили до "избегайте необязательных поездок из-за постоянных угроз со стороны России и наращивания войск в стране и вокруг нее".

Напомним, 23 января Госдеп США разрешил "добровольный выезд" своих дипломатов из Украины. Члены их семей получили приказ покинуть украинскую территорию. В Вашингтоне это объясняют "особым предостережением". В МИД Украины назвали "эвакуацию" посольства США "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски".

Ранее спикер Белого дома объяснила, что в правительстве США всегда разрабатывали планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

24 января об "эвакуации" своих дипломатов сообщили Великобритания, Австралия и Германия.