Канада рассматривает возможность отправки в Украину 4 танков Leopard — СМИ

Канада может присоединиться к "мировой танковой коалиции".
Высокопоставленные источники сообщили, что Канада рассматривает возможность предоставления Украине четырех танков Leopard 2, но решение пока не принято.
Об этом пишет CBC News.
Правительство может объявить о передаче танков уже в четверг, 26 января 2023 сообщили источники.
CBC News не указывает на конфиденциальные источники, поскольку они не вправе говорить публично.
Один из источников сообщил, что Канада, вероятно, пришлет Украине вариант танка A4 – самый старый на вооружении канадских военных. Канада купила A4 у Нидерландов во время афганской войны.
Globe and Mail первым сообщил о количестве танков, которые Канада может отправить Украине.
Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его правительство будет оказывать больше поддержки Украине.
"Мы будем продолжать быть там, чтобы оказывать любую поддержку Украине", – сказал Трюдо. «Я не буду делать объявление сегодня, но могу сказать вам, что мы очень, очень внимательно рассматриваем, что мы можем еще сделать для поддержки Украины».
Трюдо сделал это заявление в Гамильтоне, штат Онтарио, где он посещает заседание кабинета в преддверии возвращения парламента.
Напомним, что 25 января Германия приняла решение о том, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства из состава Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину.
Добавим, что министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно за три месяца.
Что известно о поставках танков Украине — читайте в материале ТСН.ua.
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