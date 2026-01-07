Канада сделала заявление о размещении своих войск в Украине: детали

Марк Корни / © Associated Press

Канада может разместить свою армию в Украине в составе многонациональных сил, а также обучать украинских военных. Впрочем, после заключения мирного соглашения.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает CTV News.

По его словам, это только потенциальная опция. Карни добавил, что участие в многонациональных силах будет иметь «намного больший эффект, чем если бы мы действовали самостоятельно». Кроме того, он говорит, что Оттава обсуждает свой «соответствующий и серьезный вклад» в обеспечение гарантий безопасности Украины.

Канадский премьер говорит, что первоначальным вкладом его страны в гарантии безопасности Украины может стать обучение военных ВСУ, ведь канадские солдаты уже проводят тренировки в Польше в рамках операции Unifier.

«Усилия правительства по наращиванию военного потенциала помогут стране сыграть значительную роль в обеспечении безопасности Украины после окончания войны», — подчеркнул он.

Иностранные войска в Украине

В Париже 6 января Украина, Франция и Британия подписали право на развертывание западных сил после прекращения огня. Иностранные военные обеспечат «меры успокоения в воздухе, на море и на суше» и в «восстановлении ВСУ».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписанная декларация предусматривает создание многонациональных сил для обеспечения безопасности. Также договорено, что численность украинской армии после прекращения войны составит до 800 тысяч человек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уточнил, что Лондон и Париж планируют развернуть свои вооруженные силы на территории Украины сразу после достижения мирного соглашения для обеспечения стабильности и укрепления гарантий безопасности.