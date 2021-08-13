Канада, США и Великобритания направят военных в Афганистан для эвакуации своих дипломатов

Канада, США и Великобритания направят военных в Афганистан для эвакуации своих дипломатов

Пока в "Талибане" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана.

Канада направит в Кабул спецназ, который будет обеспечивать безопасность сотрудников посольства в процессе его эвакуации и до закрытия.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Перед этим о направлении в Кабул 3 тысячи военных для обеспечения безопасной эвакуации части своего посольства заявил Вашингтон, около 600 военных направляет и Лондон.

Ранее в телефонной беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани американские госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заверили, что в условиях наступления движения "Талибан" США продолжают оказывать помощь афганскому правительству.

При этом Блинкен "подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта".

С призывом к политическому урегулированию конфликта к сторонам афганского конфликта обратился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Но лидеры афганского движения "Талибан" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана до тех пор, пока на посту президента страны находится Гани, сообщил ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

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