Канада уверяет, что продолжит поддерживать украинскую экономику

В государственном бюджете Канады предусмотрено 1 млрд дол. на ссуду Украины через механизм МВФ.

Канада будет продолжать оказывать Украине всевозможную гуманитарную и финансовую помощь.

Об этом шла речь во время телефонного разговора между первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром международной торговли Канады Мэри Энджи, — пишет Укринформ.

«Министр Энджи решительно осудила неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину и российские нападения на невинных гражданских. Она подтвердила приверженность Канады к укреплению оборонных возможностей и экономики Украины, а также солидарность с народом путем дальнейшей гуманитарной и финансовой помощи”, — говорится в сообщении.

В государственном бюджете Канады предусмотрено 1 млрд дол. на ссуду Украины через механизм МВФ.

"Министр Энджи рассказала, как Канада продолжает работать с международным сообществом для внедрения ряда экономических мер, направленных на привлечение к ответственности Путина и его муртадов и изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики", — заявили в министерстве.

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Также в ходе разговора речь шла о влиянии российского вторжения на глобальную продовольственную безопасность и цены.

Накануне министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что федеральное правительство Канады изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение изъятых и подсанкционных иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства после войны.

Напомним, правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против народа Украины. Также принято решение о льготных условиях для украинских товаров: Великобритания снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции из Украины и отменила квоты.

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