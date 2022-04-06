Канада ввела новую порцию санкций против России и Беларуси: ударили по олигархам

Канада ввела новую порцию санкций против России и Беларуси: ударили по олигархам

Санкции были введены против девяти россиян и девяти белорусов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Канада ввела новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом глава ОП написал в Сети 6 апреля.

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"Санкции ввели против российских олигархов Владимира Потанина, Виктора Вексельберга, Кирилла Шамалова, Дмитрия и Галины Пумпянских, Вадима Мошковича, Леонида Михельсона и Александра Винокурова", – говорится в сообщении.

Кроме того, санкциям подвергся заместитель начальника генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков, говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Также Канада внесла в санкционный список девять граждан Беларуси: заместители министра обороны страны генерал-майор Андрей Жук, Андрей Бурдыко (начальник тыла вооруженных сил) и Сергей Симоненко (начальник по вооружению).

В санкционный перечень также попали бизнесмены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин и Валентин Байко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Ирландии и призвал вводить дальнейшие санкции. Он подчеркнул, что война продолжается, поэтому стоит останавливать всю торговлю с Россией, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира, обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть.

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