Канада ввела санкции против 200 российских физических и юридических лиц

В годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2023 года Канада добавила почти 200 российских физических и юридических лиц в списки санкций.

Об этом заявили в правительстве премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пишет Укринформ.

Канада вводит новые санкции против юридических и физических лиц, причастных к войне России против Украины. Эти новые ограничительные меры расширяют санкции, введенные в прошлом году”, — говорится в сообщении.

Новые канадские санкции коснутся 122 физических и 63 юридических лиц, в том числе полсотни предприятий оборонной сферы. В санкционный список были внесены несколько вице-премьер-министров и министров РФ, сотрудников офиса президента России, высокопоставленных военных и членов их семей.

Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживают, а им самим запрещается въезд в страну.

Канада также закрыла экспорт в Россию определенных химических элементов, необходимых для производства электроники, и запретила своим компаниям и гражданам покупать любое российское вооружение.

Напомним, что с февраля прошлого года Канада в целом ввела санкции против более 1800 российских физических и юридических лиц.

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Добавим, что ранее ЕС согласовал десятый пакет антироссийских санкций.

Также США ввели санкции против компаний во всем мире, помогающих России вести войну.

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