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Канада ввела санкции против окружения Путина, депутатов и почти 30 российских финансовых учреждений

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Канада ввела санкции против окружения Путина, депутатов и почти 30 российских финансовых учреждений

pixabay.com

Новые поправки налагают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина.

Канада заявила о введении дополнительных санкций в отношении России из-за нападения РФ на Украину. 

Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительства Канады документе.

"Новые поправки налагают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, на которых уже наложены санкции Канады, и 27 ключевых финансовых учреждений", - отмечается в заявлении.

"Кроме того, поправки будут включать 351 члена Государственной Думы России, проголосовавших за решение о признании "независимости" так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республик", - подчеркивается в документе.

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