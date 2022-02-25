Канада ввела санкции против окружения Путина, депутатов и почти 30 российских финансовых учреждений

Канада ввела санкции против окружения Путина, депутатов и почти 30 российских финансовых учреждений

Новые поправки налагают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина.

Канада заявила о введении дополнительных санкций в отношении России из-за нападения РФ на Украину.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительства Канады документе.

"Новые поправки налагают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, на которых уже наложены санкции Канады, и 27 ключевых финансовых учреждений", - отмечается в заявлении.

"Кроме того, поправки будут включать 351 члена Государственной Думы России, проголосовавших за решение о признании "независимости" так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республик", - подчеркивается в документе.