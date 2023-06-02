Канада ввела санкции в отношении пророссийских политиков Молдовы

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против семи физических и одного юридического лица Молдовы. Ограничения стали ответом на полномасштабную войну России против Украины

Об этом сообщили в правительстве Канады 1 июня.

Отмечается, в частности, санкции Оттавы направлены против молдавских олигархов, бизнесменов, парламентариев и политиков, связанных с Россией. Ограничения также касаются тесно связанной с Иланом Шором Партии Шора, причастной к дестабилизации демократически избранного молдавского правительства в пользу Кремля.

"Поскольку Россия угрожает использовать свое присутствие на территории Молдовы для втягивания страны в агрессивную войну против Украины, эти новые санкции подорвут усилия России, направленные на то, чтобы ограничить национальное правительство Молдовы в осуществлении полного суверенитета над своей территорией", — отмечают в канадской области.

К слову, это не первый случай введения Канадой санкций против российских коллаборантов в Молдове в соответствии с обязательством, которое взял на себя премьер-министр Джастином Трюдо во время визита президентки Молдовы Маи Санду в мае 2023-го.

Как сообщалось, правительство Японии объявило о новом пакете санкций против России. В него вошли 17 человек и 78 компаний из РФ, а также 7 граждан Украины, способствующих россиянам в оккупации.

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