Канада вводит дополнительные санкции против России и 14 олигархов, близких к Путину

Канада вводит дополнительные санкции против России и 14 олигархов, близких к Путину

В связи с вторжением России в Украину Канада расширила санкции против РФ, запретив экспорт и импорт предметов роскоши.

Также Канада вводит личные санкции против 14 российских олигархов, членов их семьи и приближенных к путинскому режиму людей.

Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

"С сегодняшнего дня правительство Канады запрещает экспорт в Россию целевых товаров класса люкс, в частности алкогольных напитков, табака, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, роскошной одежды и аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и искусства. Канада также запрещает импорт целевых предметов роскоши из России, в частности, алкогольных напитков, морепродуктов, рыбы и непромышленных бриллиантов", — говорится в сообщении.

По ценам 2021 года, общая стоимость запрещенных товаров составляет 75,7 млн дол.

Правительство Канады также вводит запрет на экспорт Россией товаров, которые могут использоваться в производстве оружия.

Кроме этого, ограничения коснулись и 14 человек — среди которых российские олигархи, члены их семей и близкое окружение к режиму Путина.

"Эти лица напрямую способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", — отметили в МИД Канады.

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