Канада выделила Украине 2,5 млрд долларов: куда пойдут средства

Зеленский и Карни / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря прибыл с визитом в Канаду. В Галифаксе украинский лидер провел результативные переговоры с премьер-министром страны Марком Карни, главным итогом которых стало объявление о финансовой помощи.

Об этом Марк Карни сказал во время беседы с журналистами.

Он официально объявил о выделении Киеву 2,5 миллиарда канадских долларов.

Реклама

Эти средства будут направлены на экономическую поддержку государства, в частности, на проекты по восстановлению инфраструктуры, страдающей от постоянных российских атак.

«Варварская атака, которую мы увидели минувшей ночью — удар по Киеву, — показывает, насколько важно, чтобы мы стояли вместе с Украиной в это сложное время. И чтобы мы создали условия для этого справедливого и длительного мира, а также для подлинного восстановления», — подчеркнул Карни.

Напомним, Зеленский отправился во Флориду, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

По словам президента, нужно работать над тем, чтобы был минимум несогласованных вопросов в будущем мирном соглашении, но у Украины есть четкие «красные линии» — в частности, это вопросы оккупированных территорий и Запорожская АЭС.

Реклама

Глава государства также подчеркнул, что параллельно идет работа над мирным планом из 20 пунктов. По его словам, этот документ предусматривает участие и согласие четырех сторон Украины, США, Европы и России. Без Москвы реализация такого плана невозможна.