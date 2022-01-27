Канада выделит почти $40 миллионов для гуманитарной помощи Украине и поддержки развития

Это вдобавок к кредиту в 120 млн долларов.
Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 млн долл. США – ред.) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.
Канада предоставляет до 50 млн дол. на гуманитарную помощь и поддержку в развитии.
"Конечно, это вдобавок к кредиту в 120 млн долл., о котором мы объявили на прошлой неделе ”, — сказал Трюдо.
Он также призвал Россию снизить напряжение и приобщиться к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического решения ситуации.
"Канада остается твердым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе", — отметил премьер-министр.
Он добавил, что в ближайшее время министр обороны Канады Анита Ананд посетит Латвию и Украину, чтобы посетить дислоцированные там канадские подразделения.
Ранее Канада объявила о продлении на три года мандата военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER, а также об удвоении количества канадских тренеров и передаче Украине военного нелетального оборудования.
Напомним: в рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки получили более 12 тысяч украинских военных.
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