Канада выделит Украине около $40 миллионов оборонной помощи: подробности

Канада выделит Украине около $40 миллионов оборонной помощи: подробности

Новый пакет военной помощи будет включать 18 камер для дронов, боеприпасы для гаубиц М777, огнестрельное оружие и патроны.

Канада заявила о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 50 млн канадских долларов (около 41 млн долларов США – ред.).

Об этом объявили в офисе главы правительства Канады Джастина Трюдо после завершения визита премьер-министра в Украину, пишет Укринформ.

"Премьер-министр объявил о дополнительных мерах и средствах для дальнейшей поддержки Украины, среди которых выделение 50 млн канадских долларов в форме военной помощи", — сказали в Трюдо.

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Новый пакет военной помощи будет включать 18 камер для дронов, боеприпасы для гаубиц М777, огнестрельное оружие и патроны, а также спутниковые изображения высокого разрешения на 15 млн дол.

Напомним, в воскресенье 8 мая канадский премьер-министр Джастин Трюдо находился с визитом в Украину. Канадский премьер посетил уничтоженный российскими оккупантами город-герой Ирпень. Также во время визита поднял флаг своей страны над дипломатическим представительством в столице Украины, что свидетельствует о возвращении канадского посольства в Киев.

Также Трюдо встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Канадский политик, комментируя свой визит в Украину, отметил, что его страна "всегда будет стоять бок о бок с Украиной".

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