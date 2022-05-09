Канада выделит Украине около $40 миллионов оборонной помощи: подробности

Новый пакет военной помощи будет включать 18 камер для дронов, боеприпасы для гаубиц М777, огнестрельное оружие и патроны.
Канада заявила о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 50 млн канадских долларов (около 41 млн долларов США – ред.).
Об этом объявили в офисе главы правительства Канады Джастина Трюдо после завершения визита премьер-министра в Украину, пишет Укринформ.
"Премьер-министр объявил о дополнительных мерах и средствах для дальнейшей поддержки Украины, среди которых выделение 50 млн канадских долларов в форме военной помощи", — сказали в Трюдо.
Новый пакет военной помощи будет включать 18 камер для дронов, боеприпасы для гаубиц М777, огнестрельное оружие и патроны, а также спутниковые изображения высокого разрешения на 15 млн дол.
Напомним, в воскресенье 8 мая канадский премьер-министр Джастин Трюдо находился с визитом в Украину. Канадский премьер посетил уничтоженный российскими оккупантами город-герой Ирпень. Также во время визита поднял флаг своей страны над дипломатическим представительством в столице Украины, что свидетельствует о возвращении канадского посольства в Киев.
Также Трюдо встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Канадский политик, комментируя свой визит в Украину, отметил, что его страна "всегда будет стоять бок о бок с Украиной".
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