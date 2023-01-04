Канада заверила в дальнейшей поддержке Украины: что Трюдо сказал Зеленскому

Канада не остановится в предоставлении Украине военной, финансовой и другой помощи для защиты от российской агрессии.

Об этом по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Джастина Трюдо заявил офис главы правительства Канады, пишет Укринформ.

"Премьер-министр подтвердил решимость Канады и дальше оказывать гуманитарную, военную, финансовую и другую помощь правительству и народу Украины в течение всего необходимого времени, чтобы уберечь его свободное, демократическое и безопасное будущее", — говорится в сообщении. .

Политики обсудили последние события на поле боя в Украине и осудили обстрелы, совершаемые российскими военными.

"Глава правительства передал самые теплые пожелания украинцам, которые готовятся отмечать православное Рождество, несмотря на российские обстрелы", — читаем в сообщении.

Трюдо убежден, что 2023 принесет украинцам мир. "Собеседники договорились оставаться в тесном контакте и регулярно связываться", — резюмировали в ведомстве.

В 2022 году Канада предоставила Украине финансовую поддержку на 2,5 млрд долларов. Кроме того, еще 2,5 млрд долларов Канада предоставила в виде военной, гуманитарной и другой помощи.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Трюдо, как еще можем усилить давление на Россию. "Чувствуется, что канадская помощь нашей защите в этом году сохранит свою силу", — отметил Зеленский.

Также ранее Украина получила от Канады 15 генераторных осветительных башен.

К тому же Канада выделила Украине средства для закупки генераторов.

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