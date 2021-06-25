Канадская экспертиза крушения самолета МАУ под Тегераном: реакция МИД Украины

Иран ответственен за смерть 176 невинных людей.
В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют отчет канадских экспертов по делу в отношении катастрофы украинского самолета рейса PS752 над Тегераном, подчеркивающий пренебрежительное отношение Ирана к человеческой жизни.
Об этом заявила пресс-служба МИД.
"Украинская сторона приветствует усилия правительства Канады, направленные на установление истины и достижения справедливости в деле сбивания украинского рейса PS752 в небе над Тегераном 8 января 2020", — говорится в сообщении.
"Этот отчет подтверждает позицию Украины о наличии системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому, попытка свести причину трагедии в «ложных» действий оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики!", — заметили в министерстве.
Также в пресс-службе считают, что Иран ответственен за смерть 176 невинных людей, находившихся на борту сбитого самолета.
"Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию соответствии с международным правом", — резюмировали в МИД.
Напомним:
- Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.
- Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технической неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
- Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".
- Власти Ирана убеждала, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.
- В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбивание.
- Процесс выплаты компенсаций родным жертв может затянуться на два года.