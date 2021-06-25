Канадская экспертиза крушения самолета МАУ под Тегераном: реакция МИД Украины

Иран ответственен за смерть 176 невинных людей.

В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют отчет канадских экспертов по делу в отношении катастрофы украинского самолета рейса PS752 над Тегераном, подчеркивающий пренебрежительное отношение Ирана к человеческой жизни.

Об этом заявила пресс-служба МИД.

"Украинская сторона приветствует усилия правительства Канады, направленные на установление истины и достижения справедливости в деле сбивания украинского рейса PS752 в небе над Тегераном 8 января 2020", — говорится в сообщении.

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"Этот отчет подтверждает позицию Украины о наличии системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому, попытка свести причину трагедии в «ложных» действий оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики!", — заметили в министерстве.

Также в пресс-службе считают, что Иран ответственен за смерть 176 невинных людей, находившихся на борту сбитого самолета.

"Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию соответствии с международным правом", — резюмировали в МИД.

Напомним:

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технической неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".

сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Власти Ирана убеждала, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.

не соглашалась. В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбивание.

за сбивание. Процесс выплаты компенсаций родным жертв может затянуться на два года.

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