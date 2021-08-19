Канадская оппозиция включила безвиз с Украиной в свою избирательную платформу

Канадская оппозиция включила безвиз с Украиной в свою избирательную платформу

Консерваторы также обещают расширить и углубить экономические, политические, разведывательные и оборонные связи со странами Балтии и Украиной.

Крупнейшая оппозиционная Консервативная партия Канады обещает в случае победы на предстоящих федеральных выборах ввести безвизовый режим с Украиной.

Об этом говорится в избирательной платформе политсилы, сообщает "Укринформ".

"Мы введем безвизовый режим для украинцев, посещающих Канаду", — говорится в документе.

Консерваторы также обещают расширить и углубить экономические, политические, разведывательные и оборонные связи со странами Балтии и Украиной.

"Мы будем больше использовать закон Магнитского о санкциях, чтобы привлечь режим Владимира Путина к ответственности", — говорится в избирательной программе.

Отметим, внеочередные федеральные парламентские выборы в Канаде состоятся 20 сентября. В нынешнем созыве парламента Консервативная партия занимает второе место по количеству мандатов.

Напомним:

Украина и Канада создали рабочую группу по вопросам мобильности, которая, в частности, активизирует сотрудничество стран по безвизу, по делам иммиграции и беженцев. Соответствующее письмо о намерениях подписали 27 января глава МИД Дмитрий Кулеба, глава МВД Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино.

которая, в частности, активизирует сотрудничество стран по безвизу, по делам иммиграции и беженцев. Соответствующее письмо о намерениях подписали 27 января глава МИД Дмитрий Кулеба, глава МВД Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино. В прошлом году канадское правительство решило выделить дополнительные 4,3 миллиона канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины.

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