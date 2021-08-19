Канадская оппозиция включила безвиз с Украиной в свою избирательную платформу

Консерваторы также обещают расширить и углубить экономические, политические, разведывательные и оборонные связи со странами Балтии и Украиной.
Крупнейшая оппозиционная Консервативная партия Канады обещает в случае победы на предстоящих федеральных выборах ввести безвизовый режим с Украиной.
Об этом говорится в избирательной платформе политсилы, сообщает "Укринформ".
"Мы введем безвизовый режим для украинцев, посещающих Канаду", — говорится в документе.
Консерваторы также обещают расширить и углубить экономические, политические, разведывательные и оборонные связи со странами Балтии и Украиной.
Отметим, внеочередные федеральные парламентские выборы в Канаде состоятся 20 сентября. В нынешнем созыве парламента Консервативная партия занимает второе место по количеству мандатов.
Напомним:
- Украина и Канада создали рабочую группу по вопросам мобильности, которая, в частности, активизирует сотрудничество стран по безвизу, по делам иммиграции и беженцев. Соответствующее письмо о намерениях подписали 27 января глава МИД Дмитрий Кулеба, глава МВД Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино.
- В прошлом году канадское правительство решило выделить дополнительные 4,3 миллиона канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины.