Канадский премьер получил положительный COVID-тест на фоне отказа от усиления карантина: подробности

В Канаде наблюдается рекордное количество госпитализаций. Большинство провинций усиливает меры из-за распространения "Омикрона".

Премьер-министр канадской провинции Саскачеван Скотт Мо в четверг, 13 января, получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

"Я чувствую себя хорошо, но самоизолируюсь и буду работать из дома в течение следующих пяти дней", — написал глава правительства Саскачевана в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что политик заразился на следующий день после того, как отказался ужесточать карантинные меры в регионе, где быстро распространяется новый штамм COVID-19 "Омикрон".

В отличие от многих других провинций Канады, в Саскачеване по-прежнему разрешен ряд массовых мероприятий, в том числе конференции и хоккейные турниры. Это также единственный регион, который не откладывает возвращение к очному обучению.

"Я не знаю, работают ли они (карантинные мероприятия. — Ред.) в любой другой провинции Канады, — объяснял Мо свою позицию журналистам. — Мы видим, что цифры продолжают расти в районах, где действуют ограничения, выходящие далеко за ограничения сборов".

В воскресенье вечером премьер канадской провинции получил отрицательный результат теста на коронавирус и с тех пор посетил ряд общественных мероприятий.

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"Он был сфотографирован с маской под подбородком, — указывают в издании, — также неоднократно снимал маску, чтобы ответить на вопросы во время пресс-конференции в среду".

Большинство других провинций Канады ввели ряд мер по предотвращению распространения "Омикрона". В Британской Колумбии, в частности, ограничили спортивные мероприятия, в Онтарио закрыли помещения баров и ресторанов, а в Квебеке ввели вечерний комендантский час.

Впрочем, даже значительно вакцинированные регионы страны жалуются на нагрузку системы здравоохранения. В среду, 12 января, среднее еженедельное количество госпитализаций в Канаде достигло 6 704 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

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