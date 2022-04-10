Канцлер Австрии, который приезжал в Киев, планирует встретиться в Москве с Путиным

Канцлер Австрии, который приезжал в Киев, планирует встретиться в Москве с Путиным

В канун канцлер Австрии встречался с Зеленским.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который 9 апреля приезжал в Киев и встречался с Владимиром Зеленским, в понедельник 11 апреля приедет в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что Карл Нехаммер и Владимир Путин 11 апреля проведут переговоры. Тема разговора неизвестна.

Напомним, в субботу, 9 апреля, с визитом солидарности в Украину прибыл канцлер Австрии Карл Нехаммер. Европейский политик встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил зверства российских войск в Киевской области, в частности в Буче, и отметил важность расследования этих военных преступлений.

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