Канцлер Австрии предложил Трампу свою страну для переговоров между Украиной и РФ

Он считает, что Австрия может являться площадкой для переговоров как нейтральная страна.

Канцлер Австрии Карл Негаммер во время разговора с вновь избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обсудил российскую агрессию против Украины.

Об этом Негаммер рассказал в интервью телеканалу PULS 24.

Он заявил, что во время разговора президент США попросил немецкого канцлера дать свою оценку войне, поскольку Негаммер один из немногих политиков, проводивших встречи с Зеленским и Путиным.

"Он также поделился со мной своей точкой зрения. И после этого мы очень быстро заговорили о том, насколько важен мир и как важно, чтобы война прекратилась", – сказал Негаммер.

Кроме того, Негаммер предложил Австрию в качестве возможного места для переговоров между Украиной и РФ.

"Я включил Австрию в игру как хорошее место для переговоров как нейтральную страну", — отметил он.

Он заявил, что во время разговора с Трампом у него создалось впечатление, что новоизбранный президент США "думает о завершении войны очень эмоционально и в положительном смысле" и стремится к прекращению боевых действий.

"Он очень заинтересован в том, чтобы оружие молчало", – сказал Негаммер.

Вместе с тем немецкий канцлер отказался отвечать на вопрос, готов ли Трамп пойти на уступки российскому диктатору за счет территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве придумали, как привлечь Трампа на свою сторону.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия прекращает поставки газа в Австрию.

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