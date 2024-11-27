Канцлер Австрии предложил Трампу свою страну для переговоров между Украиной и РФ

Он считает, что Австрия может являться площадкой для переговоров как нейтральная страна.
Канцлер Австрии Карл Негаммер во время разговора с вновь избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обсудил российскую агрессию против Украины.
Об этом Негаммер рассказал в интервью телеканалу PULS 24.
Он заявил, что во время разговора президент США попросил немецкого канцлера дать свою оценку войне, поскольку Негаммер один из немногих политиков, проводивших встречи с Зеленским и Путиным.
"Он также поделился со мной своей точкой зрения. И после этого мы очень быстро заговорили о том, насколько важен мир и как важно, чтобы война прекратилась", – сказал Негаммер.
Кроме того, Негаммер предложил Австрию в качестве возможного места для переговоров между Украиной и РФ.
"Я включил Австрию в игру как хорошее место для переговоров как нейтральную страну", — отметил он.
Он заявил, что во время разговора с Трампом у него создалось впечатление, что новоизбранный президент США "думает о завершении войны очень эмоционально и в положительном смысле" и стремится к прекращению боевых действий.
"Он очень заинтересован в том, чтобы оружие молчало", – сказал Негаммер.
Вместе с тем немецкий канцлер отказался отвечать на вопрос, готов ли Трамп пойти на уступки российскому диктатору за счет территории Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве придумали, как привлечь Трампа на свою сторону.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия прекращает поставки газа в Австрию.
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