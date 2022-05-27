Канцлер Австрии заявил, что Путин "уверил" его в будущем обмене пленными с Украиной

Канцлер Австрии заявил, что Путин "уверил" его в будущем обмене пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе разговора 27 мая заверил австрийского канцлера Карла Нехаммера, что между РФ и Украиной произойдет обмен пленными.

Лидеры двух стран обсудили возможности обмена пленными во время 45-минутного телефонного разговора.

Об этом пишет CNN.

По данным канцелярии Австрии, Путин "заверил" Нехаммера, "что усилия по обмену военнопленными будут активизированы", добавив, что он "оптимистичен по поводу того, что такой обмен вскоре станет возможным".

Хозяин Кремля также сказал, что Международный комитет Красного Креста будет иметь свободный доступ к военнопленным и попросил предоставить такой доступ также к российским военнопленным в Украине.

В канцелярии Австрии добавили, что Нехаммер получил "положительные сигналы" от Путина о том, что будет найдено решение, чтобы разрешить экспорт украинских товаров через порты Черного моря.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из "Азовстали" были эвакуированы практически все люди. Выведенных оттуда украинских военных доставили в медучреждения на оккупированные территории и планируют обменять их на российских оккупантов.

Эвакуация из "Азовстали": попытка выйти из завода была роковой

Читайте также: