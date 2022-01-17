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Канцлер Германии призвал Россию к уменьшению напряжения на границах Украины и пригрозил Москве "высокой ценой"

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Канцлер Германии призвал Россию к уменьшению напряжения на границах Украины и пригрозил Москве "высокой ценой"

Associated Press

В Германии заявили, что готовы сделать все, чтобы не произошло нового военного вмешательства.

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом призвал Россию к конкретным шагам для уменьшению напряжения на границах с Украиной.

Об этом сообщает Bloomberg.

Олаф Шольц заявил, что новая агрессия России против Украины будет иметь последствия для Кремля, однако не уточнил, какие именно.

"Четкий сигнал Германии вместе с союзниками в ЕС и НАТО заключается в том, что любое военное вмешательство, любая угроза целостности Украины будет иметь высокую цену", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что он ожидает от России конкретных шагов для уменьшения напряжения на российско-украинской границе. Также он призвал Кремль к диалогу, в частности, к возобновлению "нормандского формата".

"Речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы до военного вмешательства не дошло", — подчеркнул Шольц.

Напомним:

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