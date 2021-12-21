Канцлер Германии во время первого телефонного разговора с Путиным призвал РФ к немедленной деэскалации

Канцлер Германии во время первого телефонного разговора с Путиным призвал РФ к немедленной деэскалации

Олаф Шольц призвал Россию к безотлагательной деэскалации вокруг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Ключевыми темами были Украина и ультимативный договор о "безопасных гарантиях" Кремля. Перед этой беседой Путин разговаривал с французским президентом.

О разговоре двух руководителей сообщают пресс-службы администрации президента России и канцлера Германии.

Как отмечается на сайте пресс-центра канцлера Германии, во время беседы Шольц и Путин обсудили усиление российского военного присутствия в Украине. Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к "насущной необходимости деэскалации".



Также во время телефонного разговора обсудили состояние выполнения Минских договоренностей по мирному разрешению конфликта на востоке Украины. Канцлер отметил необходимость "продвижения переговоров в нормандском формате".

Согласно заявлению Кремля, Путин призвал к серьезным переговорам по предложениям по безопасности, предложенным Соединенным Штатам и НАТО. "Выражена надежда, что будут организованы серьезные переговоры по всем поднятым российской стороной вопросам", — говорится в сообщении Кремля.

Путин в разговоре с новым канцлером Германии в очередной раз обвинил Киев в невыполнении обязательств по Минским договоренностям.

Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении (Минские договоренности — ред. ), отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 года, что, собственно, мешает и возможном проведению нового саммита в "нормандском формате", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, Путин поздравил Макрона с днем рождения и побеседовал с ним об Украине. Разговор состоялся 21 декабря. В ходе беседы Путин выдвинул условие для проведения встречи в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

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