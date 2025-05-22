Кандидат на должность главы БЭБ Виктор Дубовик заявил о нарушении прозрачности в конкурсной процедуре

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Соответствующее заявление он обнародовал на своей официальной странице Facebook.

По словам Дубовика, после завершения этапа практических задач возникло много вопросов по объективности оценки и легитимности принятых решений конкурсной комиссией.

"Члены комиссии фактически самоустранились от оценки. Баллы выставляли неизвестные "эксперты", без прозрачной методики и открытой информации о порядке их привлечения", - отметил кандидат.

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Также он обратил внимание на существенные разногласия в выставленных оценках: за одинаковые ответы кандидаты получали разные баллы, в то время как за противоположные — иногда одинаковые.

Кроме того, Дубовик сообщил об отсутствии контроля над сканированием и обработкой работ после выполнения практических задач кандидатами, что, по его мнению, создает риски подмены или потери результатов.

Он также заявил, что на 22 мая на сайте Кабинета Министров до сих пор отсутствует протокол заседания комиссии от 13 мая 2025 года, что, вероятно, свидетельствует о его неподписании.

"Строить новые институты старыми методами - это путь к потере доверия. А доверие - это главная валюта государственного управления сегодня", - добавил Дубовик.

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Кандидат подчеркнул необходимость публичного обсуждения проблемных моментов конкурсной процедуры. Он также напомнил, что сам был участником переговоров с Международным валютным фондом, в ходе которых международные партнеры отмечали необходимость соблюдения высоких стандартов прозрачности и добродетели в процессе отбора руководителя БЭБ.

В завершение Дубовик подчеркнул, что принципы открытости, беспристрастности и подотчетности, определенные законом о Бюро экономической безопасности, должны применяться и к процедуре назначения директора этого органа.