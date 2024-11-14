Кандидат Трампа в госсекретари дал понять, что мир в Европе "ключевой" для США — Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала выбор новоизбранного президента США Дональда Трампа, который планирует назначить госсекретарем Марко Рубио.

Об этом сообщает ZDF.

По словам Бербок, Рубио якобы дал понять, что мир в Европе является "ключевым вопросом для американцев".

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"Именно поэтому я не занимаюсь обсуждением заранее. Сейчас нам нужно найти в себе силы", – сказала немецкая министр.

Она также заверила, что, несмотря на нестабильную ситуацию в Германии, будущая поддержка Украины не изменится. Бербок сказала, что рассчитывает на согласие консервативного оппозиционного союза ХДС/ХСС в Бундестаге по этому вопросу.

Напомним, Рубио относят к "ястребиному крылу" Республиканской партии, отличая его жесткую позицию по отношению к Китаю и Ирану. Относительно Украины, то в своих последних интервью он заявлял, что Киеву нужно искать урегулирование с Москвой путем переговоров, а не сосредотачиваться на возвращении всех оккупированных территорий.

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