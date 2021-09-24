Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил остановить "Северный поток-2": Украина не должна пострадать

Лашет заявил, что Германии "нужен этот экономический проект", однако пообещал остановить его, если РФ нарушит соглашение.

Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии и кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет обещает немедленно остановить газопровод "Северный поток-2", если Россия нарушит свои обязательства в отношении Украины.

Соответствующее заявление он озвучил во время финальных теледебатов накануне парламентских выборов в ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

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"Да, нам нужен этот экономический проект, потому что, если мы остановим другие виды энергии, нам понадобится газ", — ответил Лашет на вопрос о том, хотел бы он, чтобы российский газопровод начал функционировать.

В то же время он отметил, что Украина как транзитная страна не должна пострадать. "Если Россия нарушит это соглашение, проект будет немедленно остановлен", — подчеркнул он.

Напомним, газопровод "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, уже достроен и готов к запуску.

Ранее сообщалось, что Германия предложила в обмен на завершение "Северного потока-2" построить в Украине завод по производству водородного топлива и частично перепрофилировать украинскую ГТС под его транспортировки.

Новости мира: завершили строительство российского газопровода "Северный поток-2"

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