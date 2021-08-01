Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России санкциями за давление на Украину: заявление

Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России санкциями за давление на Украину: заявление

Лашет подчеркнул, что "суверенитет и безопасность Украины должны быть приоритетом внешней политики Германии".

Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии и кандидат в канцлеры ФРН от ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России применить санкции, если правительство в Москве будет оказывать давление на Украину с помощью газопровода "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на интервью политика польской газете Rzeczpospolita пишет Die Zeit.

"Если Россия снова совершит агрессивные действия против Украины, Германия будет принимать меры на национальном уровне и выступит за карательные меры в Европейском Союзе", — заверил Лашет.

По его словам, это должно гарантировать, что "Россия не сможет использовать трубопровод как геополитическое оружие".

"Суверенитет и безопасность Украины должны быть приоритетом внешней политики Германии", — подчеркнул премьер Северного Рейна-Вестфалии, добавив, что "немецко-американское соглашение дает нам инструмент, с помощью которого мы можем совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия".

Нельзя принимать то, говорит кандидат в канцлеры, что "Россия нарушает международное право, атакует западные демократии гибридными средствами или нарушает основные права человека и гражданина в своей собственной стране".

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

Напомним, что США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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