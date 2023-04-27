Кандидат в премьере Словакии выступил против помощи Украине и ее членству в НАТО

Экс-премьер Словакии Роберт Фицо, который вновь являєтся кандидатом на пост главы правительства, выступил против военной помощи Украине. Политик также пообещал блокировать европейские санкции против агрессора России.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Кроме того, Фицо пообещал заблокировать перевозку оружия через Словакию. Вместе с тем политик говорит, мол, не поддерживает Кремль, но вроде бы выступает за мир.

"Нельзя ругать нацию за определенное мнение... Я не за Путина, я за мир. Надеюсь, у Запада хватит ума не идти на открытую войну с Российской Федерацией", — сказал он.

К слову, на этой неделе бывший словацкий премьер-министр встретился с послами США, Великобритании и ЕС, чтобы поделиться своим видением внешней политики Братиславы. В ходе встречи Фицо заявил: если вернется к власти, то еще и заблокирует заявку Украины на членство в НАТО. Он назвал это "величайшей чепухой", которая сделает конфликт глобальным.

Следует заметить, что, несмотря на свои несколько скандальные заявления, Роберт Фицо отверг идею о том, что его могут изолировать в ЕС вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который также известен своими пророссийскими настроениями.

Пока партия Роберта Фицо Smer лидирует в опросах перед парламентскими выборами в Словакии, которые запланированы на 30 сентября. Потенциальному возвращению Фицо помог национальный раскол из-за вторжения России в Украину. По данным Bloomberg, пока неизвестно, сможет ли Фицо сформировать коалицию.

Роберт Фицо возглавлял правительство с 2006 по 2010, а также с 2012 по 2018. Он ушел в отставку из-за массовых протестов в стране и убийства журналиста-расследователя.

Напомним, глава МИД Словакии Растислав Качер послал венгерского премьера Виктора Орбана и всех сторонников диктатора РФ Владимира Путина в направлении российского корабля. Дипломат также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который хочет "путинского мира, как Орбан".

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