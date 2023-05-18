Кандидат в премьеры Словакии обвинил Запад в "поддержке убийств" в Украине

Глава партии SMER-SD, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вновь выдвинувший свою кандидатуру на пост главы правительства, обвинил западных союзников в "поддержке убийств" в Украине. Так он отреагировал на передачу ВСУ военного оборудования.

Об этом Фицо сказал на брифинге, сообщает Euractiv.

"Это вопиющая поддержка безрезультатных убийств", — заявил Фицо, комментируя поставки танков Украине западными союзниками. В частности, он вспомнил Францию, Германию и Италию.

По словам Фицо, SMER-SD не поддерживает поставки вооружения в Украину. В то же время, считает политик, необходимо "сесть за стол переговоров и договориться о мире".

"Я особенно ценю позицию Святейшего Отца, я ценю позицию Китая, Бразилии, у которых в сто раз больше ума, чем у американцев с немцами и британцами", — подчеркнул Фицо.

Мол, наивно полагать, что любое количество танков изменит отношение страны-агрессорки России к войне.

К слову, в преддверии досрочных выборов в парламент SMER-SD занимает первое место в опросах — имеет около 18% поддержки. В последние годы эта политическая сила сменила свою риторику с сторонника интеграции в ЕС на ультраправую пропаганду. Именно из-за общенациональных протестов против его правительства в 2018-м Фицо вынужден был уйти в отставку с должности премьер-министра.

Позиция Фицо по поводу войны в Украине

Фицо не раз выступал против военной помощи Украине. Политик также пообещал блокировать европейские санкции против агрессорки России. По его словам, он, мол, не поддерживает Кремль, но вроде бы выступает за мир.

"Нельзя ругать нацию за определенное мнение... Я не за Путина, я за мир. Надеюсь, у Запада хватит ума не идти на открытую войну с Российской Федерацией", — сказал он.

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