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Кандидат в президенты Эстонии требует от РФ вернуть аннексированные территории: что произошло

Кандидат в президенты Эстонии требует от РФ вернуть аннексированные территории: что произошло

pixabay.com

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. 

Съезд Консервативной народной партии Эстонии утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата аннексированных территорий.

Об этом сообщает ТАСС. 

В своей речи на съезде Пыллуаас выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница.

Согласно заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были переданы РСФСР.

Сейчас между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. 

Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт в 2014 годе подписали новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.

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