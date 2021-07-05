Кандидат в президенты Эстонии требует от РФ вернуть аннексированные территории: что произошло

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы.
Съезд Консервативной народной партии Эстонии утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата аннексированных территорий.
Об этом сообщает ТАСС.
В своей речи на съезде Пыллуаас выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница.
Согласно заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были переданы РСФСР.
Сейчас между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт в 2014 годе подписали новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
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