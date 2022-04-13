Кандидат в президенты Франции анонсировала выход страны из НАТО в случае своей победы

Кандидат в президенты Франции анонсировала выход страны из НАТО в случае своей победы

Марин ле Пен подчеркнула, что при ее президентстве Франция не будет выходить из ЕС.

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая является главной соперницей нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона на действующих выборах, заявила, что в случае ее победы Франция выйдет из НАТО.

Об этом она заявила на пресс-конференции 13 апреля.

Марин ле Пен подчеркнула, что при ее президентстве Франция не будет выходить из Европейского союза, однако совершенно наверняка покинет Североатлантический альянс.

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"Это не моя цель... Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию", — сказала Марин ле Пен.

Напомним, Макрон отказался называть преступления россиян в Украине "геноцидом".

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