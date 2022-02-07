Кандидат в президенты Франции на русском обратилась к РФ насчет Украины: видео

Кандидат в президенты Франции на русском обратилась к РФ насчет Украины: видео

По убеждению Пекресс, война с Украиной была бы "ужасной ошибкой" России.

Кандидат в президенты Франции от "Республиканцев" Валери Пекресс призвала Россию отказаться от войны с Украиной.

Соответствующее заявление политик озвучила в эфире телеканала France 2.

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", — высказалась она на русском языке.

Заметим, что Пекресс работала советницей бывшего президента Франции Жака Ширака, возглавляла французское Министерство образования и науки при Николя Саркози, а также занимала должность министра бюджета и государственных счетов в правительстве экс-премьер-министра Франсуа Фийона.

С 2015 года политик является президентом совета региона Иль-де-Франс от партии "Республиканцы".

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон, который на этой неделе приедет в Россию с рабочим визитом, заявил, что планирует отговорить президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.

Je vox dire au fier peuple ruse que nous devons construiré la paix en Europe et que commencer une guerre avec l'Ukraine serait une terrible erreur. #Pecresse2022 pic.twitter.com/DZOFfbr5A0 — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 6, 2022

Читайте также: