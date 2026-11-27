Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на заявление кандидата в президенты страны, олимпийского чемпиона по дзюдо Тедди Ринера, подвергшего сомнению целесообразность военной помощи Украине.

Действующий французский лидер выразил свое возмущение по этому поводу во время пресс-конференции в Брюсселе.

Реклама

Заметим, Ринер заявил, мол, не понимает, зачем Париж хочет отправлять свои войска в Украину. Ведь, по его мнению, война не касается непосредственно французов.

Реклама

«Это не наша война», — высказался он.

Реакция Макрона

По словам президента, отказ от поддержки Украины может иметь серьезные последствия для самой Франции и всей Европы. Такая позиция способна подвергнуть угрозе европейскую безопасность уже в ближайшей перспективе.

«Борьба украинцев — это и наша борьба. Это борьба за безопасность Европы, поскольку мишенью Владимира Путина является Европейский союз и НАТО», — объяснил Макрон.

Он призвал избегать «наивности» и «безответственности». В то же время, Макрон подчеркнул, что Франция не является страной, которая выделила на помощь Украине наибольшую долю своего бюджета.

Реклама

«Как президент Франции могу вам сказать: происходящее в Украине — это вопрос безопасности всех французов», — заявил он.

Напомним, другой кандидат в президенты, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также делает неоднозначные заявления в адрес Украины. В частности, она заговорила о Третьей мировой войне. Она считает, что ситуация имеет три возможных сценария: прямое вмешательство НАТО в войну, которое приведет к Третьей мировой, затяжной конфликт или осознание всеми странами его последствий.

Кроме того, она подтвердила намерение прекратить финансовую помощь Украине, если станет президентом. Свое решение объяснила сложным состоянием государственных финансов, пообещав одновременно выполнить уже взятые Парижем обязательства перед Киевом.

Новости партнеров