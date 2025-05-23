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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Кандидат в президенты Польши сделал заявление об отправке войск в Украину

Навроцкий решил поддержать условия, выдвинутые лидером Конфедерации Славомиром Менценом, в обмен на его поддержку перед вторым туром выборов.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Оппозиционный кандидат в президенты Польши , директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий пообещал не пускать Украину в НАТО и обязался не отправлять войска в соседнюю страну.

Об этом сообщает польский канал TVN 24.

"Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО бессмысленна и поставит альянс в прямой конфликт с Россией", высказался политик.

Отмечается, что Навроцкий подписал декларацию, по которой он поддерживает условия, выдвинутые лидером антиукраинской Конфедерации Славомиром Менценом, в обмен на его поддержку перед вторым туром выборов.

Среди выдвинутых Менцен условий – обязательство не отправлять польские войска в Украину.

"Я отправлю польских бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться", - заявил Навроцкий, комментируя этот пункт из так называемой "Декларации Менцена".

Как сообщалось, кандидат в президенты Польши выступил против вступления Украины в НАТО. По его словам, это втянет весь Альянс в войну с Российской Федерацией.

Напомним, действующий премьер-министр Польши Дональд Туск отмечает, что страна не собирается отправлять свой военный контингент в Украину. Глава польского правительства отметил, что целью Варшавы является охрана границы с Россией и Беларусью.

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