Кандидат в президенты Польши "сорвал овации" Кремля: МИД Украины резко ответил Навроцкому

Несмотря на любые заявления кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, Украина де-факто уже является "частью евроатлантической семьи народов и общей европейской архитектуры безопасности", а реальность такова, что она также станет де-юре членом Европейского союза и НАТО.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в четверг, 9 января, на сайте ведомства.

"Обратили внимание на комментарии председателя института национальной памяти Республики Польша Кароля Навроцкого, в которых вопросы членства Украины в ЕС и НАТО зависят от решения вопросов общей истории. Отвергаем эти тенденциозные и манипулятивные утверждения. Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные рассуждения выше стратегических интересов своей страны, добрососедских украинско-польских отношений, общих ценностей свободы, демократии и справедливости", – подчеркнули в МИД.

Украинские дипломаты напомнили, что Киев и Варшава продолжают конструктивный диалог для того, чтобы урегулировать сложные вопросы исторического прошлого.

"Эта работа направлена на достойное чествование памяти украинцев в Польше и поляков в Украине. В который раз призываем польских политиков не использовать во внутриполитической борьбе тему сложных страниц исторического прошлого", — призвали во внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении также отмечается, что манипулятивные заявления Навроцкого "вызвали аплодисменты в Кремле".

"Стоит напомнить, что именно Россия веками пытается уничтожить украинское и польское государства. Москва и сейчас вкладывает колоссальные ресурсы в попытки разрушить украинско-польскую дружбу и взаимопонимание. Недопустимо делать заявления, подыгрывающие этим усилиям врага", — подчеркнули в МИД.

В то же время в ведомстве поблагодарили Польшу, ее правительство и общество за огромную помощь в противостоянии российской агрессии, которая позволяет Силам обороны Украины защищать не только свою родину, но и всю Европу от агрессивного и экспансионистского режима Кремля.

Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО или ЕС, если не признает свою ответственность за Волынскую трагедию 1943 года. Он отметил, что страна, которая не готова ответить за преступления прошлого, не может быть частью международных альянсов.

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