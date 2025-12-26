Кандидатов могут обязать декларировать связи с РФ: в ЦИК рассказали о грядущих изменениях

Выборы в Украине / © ТСН.ua

Центральная избирательная комиссия предлагает ввести обязательное декларирование сотрудничества кандидатов с государством-агрессором Россией. За сокрытие таких фактов предусмотрены санкции.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в эфире телеканала «Рада», комментируя подготовку изменений к избирательному законодательству.

О чем идет речь в предложении

По словам главы Комиссии, обсуждается идея, согласно которой кандидаты на выборные должности должны официально сообщать о:

Факты сотрудничества с органами власти или структурами РФ;

получение финансирования от государства-агрессора;

Деятельность на оккупированных территориях.

Будут ли снимать с выборов автоматически

Диденко подчеркнул, что наличие связей с Россией не означает автоматического отказа в регистрации кандидата. Главный упор делается на прозрачности перед избирателями.

«Санкции возможны только в том случае, если кандидат скроет такую информацию и это подтвердят компетентные органы», — пояснил глава ЦИК.

Когда это заработает

В настоящее время эти нормы имеют статус предложений. Окончательное решение о том, будут ли такие требования в Избирательном кодексе, должна принять Верховная Рада Украины.

Вопрос очищения будущего политического поля от российского влияния является одним из ключевых в дискуссиях по проведению первых послевоенных выборов в Украине.

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».

Ранее в ЦИКе заявили о невозможности проведения выборов без изменения законодательства.