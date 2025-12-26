- Дата публикации
Кандидатов могут обязать декларировать связи с РФ: в ЦИК рассказали о грядущих изменениях
Кандидаты должны декларировать связи с государством-агрессором, если такую информацию скроют — тогда санкции, отметил глава ЦИК.
Центральная избирательная комиссия предлагает ввести обязательное декларирование сотрудничества кандидатов с государством-агрессором Россией. За сокрытие таких фактов предусмотрены санкции.
Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в эфире телеканала «Рада», комментируя подготовку изменений к избирательному законодательству.
О чем идет речь в предложении
По словам главы Комиссии, обсуждается идея, согласно которой кандидаты на выборные должности должны официально сообщать о:
Факты сотрудничества с органами власти или структурами РФ;
получение финансирования от государства-агрессора;
Деятельность на оккупированных территориях.
Будут ли снимать с выборов автоматически
Диденко подчеркнул, что наличие связей с Россией не означает автоматического отказа в регистрации кандидата. Главный упор делается на прозрачности перед избирателями.
«Санкции возможны только в том случае, если кандидат скроет такую информацию и это подтвердят компетентные органы», — пояснил глава ЦИК.
Когда это заработает
В настоящее время эти нормы имеют статус предложений. Окончательное решение о том, будут ли такие требования в Избирательном кодексе, должна принять Верховная Рада Украины.
Вопрос очищения будущего политического поля от российского влияния является одним из ключевых в дискуссиях по проведению первых послевоенных выборов в Украине.
Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».
Ранее в ЦИКе заявили о невозможности проведения выборов без изменения законодательства.