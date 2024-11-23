Кандидаты Трампа на должности и движение россиян на фронте: главные новости ночи 23 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Предлагал создать "автономные зоны": Трамп определился со спецпредставителем по российско-украинской войне Читать далее –>
- Стало известно, кого Трамп планирует сделать министром финансов США Читать далее –>
- Список целей: в США рассекретили документ о целенаправленных убийствах политических противников Путина Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг — Deep State Читать далее –>
- В Курахово враг движется двумя основными путями — военный обозреватель Читать далее –>
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