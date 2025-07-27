Канцлер Австрии призвал ЕС сохранять единство в вопросе войны в Украине

Кристиан Штокер / © Getty Images

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Европейский Союз должен сохранять единство в противостоянии российской агрессии и не допустить внутреннего раскола, чтобы эффективно оказывать давление на Россию с целью принудить его к мирным переговорам.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Зальцбурге, передает Укринформ.

«Как Евросоюз мы должны оставаться едиными, не разрешая раскола, и вместе с нашими глобальными партнерами усиливать давление на Россию. Все мы хотим прекращения войны. Больше всего этого хотят и заслуживают люди в Украине», - заявил Штокер.

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Он подчеркнул, что пора для Москвы проявить настоящую готовность к диалогу.

«Пора, чтобы Россия наконец была готова к серьезным мирным переговорам», — добавил канцлер Австрии.

Ранее сообщалось, что украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что без помощи США и Евросоюза Украина рискует исчезнуть с политической карты мира .

Мы ранее информировали, что страны Европейского Союза согласовали 18 пакет санкций против агрессорки России .

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