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Канцлер Австрии призвал ЕС сохранять единство в вопросе войны в Украине
Евросоюз должен оставаться сплоченным по вопросу российско-украинской войны и вместе с партнерами усиливать давление на РФ
Европейский Союз должен сохранять единство в противостоянии российской агрессии и не допустить внутреннего раскола, чтобы эффективно оказывать давление на Россию с целью принудить его к мирным переговорам.
Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Зальцбурге, передает Укринформ.
«Как Евросоюз мы должны оставаться едиными, не разрешая раскола, и вместе с нашими глобальными партнерами усиливать давление на Россию. Все мы хотим прекращения войны. Больше всего этого хотят и заслуживают люди в Украине», - заявил Штокер.
Он подчеркнул, что пора для Москвы проявить настоящую готовность к диалогу.
«Пора, чтобы Россия наконец была готова к серьезным мирным переговорам», — добавил канцлер Австрии.
Ранее сообщалось, что украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что без помощи США и Евросоюза Украина рискует исчезнуть с политической карты мира .
Мы ранее информировали, что страны Европейского Союза согласовали 18 пакет санкций против агрессорки России .