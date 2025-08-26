- Дата публикации
Канцлер Германии разоблачил тактику Путина
Мерц призывает Путина согласиться на переговоры.
Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил российского диктатора Владимира Путина в "тактике промедления".
Об этом сообщает издание Tagesschau .
По его словам, "фюрер хочет обусловить встречу между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским предварительными условиями. Они, отмечает Мерц, "совершенно неприемлемы" с точки зрения Киева и его западных партнеров.
Канцлер Германии во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни призвал диктатора России Владимира Путина начать переговоры с Владимиром Зеленским.
"Теперь очередь Москвы. Если российский президент серьезно настроен прекратить убийства, то он примет предложение. Если российская сторона не сделает этот шаг, то понадобится еще большее давление", - подчеркнул Мерз.
По его словам, украинские партнеры работают над дальнейшими санкциями в Евросоюзе. Кроме того, канцлер говорит, что они обсудили гарантии безопасности от двух государств НАТО, "которые, прежде всего, должны быть направлены на то, чтобы украинская армия могла защищать страну в долгосрочной перспективе".
Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Владимир Путина можно заставить заключить мир только путем введения пошлин для стран, продолжающих торговать с Москвой или помогающих военной промышленности страны-агрессорки.