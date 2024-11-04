Капитуляция и превращение в марионетку: каким было мирное соглашение с РФ образца марта 2022 года

Журналисты опубликовали проект мирного соглашения с РФ в марте 2022 года.

В первые дни полномасштабного вторжения Россия предложила Украине мирное соглашение, которое по многим пунктам походило на требования "капитуляции".

Журналисты "Радио Свобода" получили текст проекта договора и узнали, чего действительно требовала Москва. В издании утверждают, что документ им передал украинский источник, знакомый с ходом переговоров; его подлинность подтвердил источник с российской стороны.

Что это за переговоры

Через 11 дней после начала полномасштабного вторжения во время третьего раунда переговоров в Беларуси Кремль предложил Украине проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитет Украины", датированный 7 марта 2022 года.

Переговоры начались 28 февраля 2022 года, когда российские оккупанты захватили часть территории на юге, востоке и севере Украины и продвинулись вплотную к Киеву.

Украинская делегация во главе с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией отправилась в Беларусь через Польшу. Там украинские переговорщики встретились с российскими делегатами во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Участники украино-российских переговоров. 7 марта 2022 года / Фото: Associated Press

Какие условия ставила РФ

Сократить до минимума всю украинскую армию – до 50 тыс. человек, включая 1,5 тыс. офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года). Если бы это было выполнено, у Украины осталось бы всего четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков.

Не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью стрельбы более 250 км.

"Признать независимость" так называемых Донецкой и Луганской "республик" в пределах административных областей Украины.

Взять на себя расходы по восстановлению инфраструктуры разрушенного войной Донбасса.

Предоставить русскому языку статус государственного и восстановить привилегии для УПЦ Московского патриархата.

Разрешить советскую символику.

Фото: Радио Свобода

Какие могли быть последствия для Украины

Журналисты отмечают, что этим документом Россия предлагала Украине только "режим прекращения огня" и "меры по прекращению боевых действий". Ни о каком отводе российских войск с территории Украины речь не шла: Россия просто обещала не расширять захваченную территорию.

Российские войска и Росгвардия по документу должны остаться в Украине вплоть до выполнения Киевом "всех обязательств". В издании предполагается, что российская армия в случае заключения такого соглашения могла бы стоять под Киевом годами.

Украине же предлагалось отвести все свои войска на пункты постоянной дислокации (или места, "определенные РФ"), а иностранным партнерам немедленно прекратить любую помощь.

"Если бы украинские власти пошли на эти условия, то это бы превратило Украину в марионеточное образование, с фиктивным нейтральным статусом, с крохотной беззубой армией, без защиты со стороны государств НАТО и без шансов восстановить контроль над Крымом или Донбассом, пришлось бы признать независимость Донецкой и Луганской области в целом, а также больших территорий, которые в то время еще находились под контролем Киева", – отмечают в проекте "Радио Свободы" "Система".

Эрик Чиарамелла, старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир, считает, что Путин стремился "не к нейтралитету, а к нейтрализации Украины как независимого государства".

"Документ был структурирован так, будто Украина была агрессором, побежденным на поле боя, что, конечно, не отражало реальности", – сказал Чиарамелла.

Ранее эксперт-международник объяснил, почему Путин не пойдет на переговоры по окончании войны.

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