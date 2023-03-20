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"Капитуляция или вывод российских войск": Данилов о требованиях к "мирному плану" Китая

"Капитуляция или вывод российских войск": Данилов о требованиях к "мирному плану" Китая

Фото: Associated Press

12 пунктов "мирного плана" КНР противоречивы, считает секретарь СНБО.

Главным пунктом "мирного плана" Китая должен быть вывод российских войск с территории Украины.

Об этом в Твиттере написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины в соответствии с нормами международного права, Устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности", — отметил он.

Свое заявление Данилов приурочил к визиту главы КНР Си Цзиньпина в Москву, который продлится до 22 марта.

Что известно о "мирном плане" от Китая

"Мирный план" Китая содержит 12 принципов, которые, по убеждению властей, должны способствовать окончанию войны РФ против Украины. Однако само слово "война" в документе не упоминается — в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

В частности, в документе Китай призвал:

  • к прекращению огня и боевых действий
  • все стороны обеспечить экспорт продовольствия в пределах зернового коридора
  • все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие
  • прекратить введение односторонних санкций
  • избегать дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля
  • к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной
  • к уважению к законным интересам в сфере безопасности всех стран
  • международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта
  • противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия
  • урегулировать гуманитарный кризис и предотвратить его разрастание

"Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойство всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочным мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — говорится в документе.

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине

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Дата публикации
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2011
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