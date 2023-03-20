"Капитуляция или вывод российских войск": Данилов о требованиях к "мирному плану" Китая

Главным пунктом "мирного плана" Китая должен быть вывод российских войск с территории Украины.

Об этом в Твиттере написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины в соответствии с нормами международного права, Устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности", — отметил он.

Свое заявление Данилов приурочил к визиту главы КНР Си Цзиньпина в Москву, который продлится до 22 марта.

Что известно о "мирном плане" от Китая

"Мирный план" Китая содержит 12 принципов, которые, по убеждению властей, должны способствовать окончанию войны РФ против Украины. Однако само слово "война" в документе не упоминается — в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

В частности, в документе Китай призвал:

к прекращению огня и боевых действий

все стороны обеспечить экспорт продовольствия в пределах зернового коридора

все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие

прекратить введение односторонних санкций

избегать дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля

к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной

к уважению к законным интересам в сфере безопасности всех стран

международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта

противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия

урегулировать гуманитарный кризис и предотвратить его разрастание

"Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойство всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочным мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — говорится в документе.

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине