Капитуляцию тоже можно считать "путем к миру": экс-советник Трампа резко раскритиковал саммит на Аляске

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон дал крайне жесткую оценку предстоящей встрече Трампа с Путиным на Аляске. Он назвал саммит триумфом для российского лидера и опасным сигналом для Украины.

Об этом пишет Independent

Победа для Путина: почему Аляска?

Болтон сравнил запланированную встречу с печально известными мирными переговорами Трампа с Талибаном в Кэмп Дэвиде. Он также подверг резкой критике выбор места для саммита.

«Это очень любезно со стороны Путина приехать в бывшую российскую Америку на этот саммит. Единственным лучшим местом для Путина, чем Аляска, была Москва. Первоначальные настройки, я думаю, большой победой для Путина. Он лидер-изгой парийского государства, и его будут приветствовать в Соединенных Штатах», — заявил Болтон.

Он считает, что ситуация "очень быстро идет на пользу России", а Украина, возможно, окажется в ситуации, когда у нее не будет выбора.

«Сдача в плен – это всегда один из способов достичь мирного соглашения», – сказал бывший советник Трампа.

Жесткая оценка перспектив мирного соглашения

Ведущая CNN Кэтлин Коллинз отметила, что Путин не может встречаться в Европе из-за ордера Международного уголовного суда на его арест. Однако Болтон отверг этот аргумент, отметив, что встреча могла бы состояться в Вене или Женеве, где ордер МКС можно обойти. По его мнению, выбор Аляски стал стратегической уступкой Кремлю.

Болтон также высказал предположение, что мирное соглашение может походить на план, который обсуждался во время избирательной кампании. Согласно этому плану Россия сохраняет все территории, которые удерживает сейчас, создается демилитаризованная зона на украинской стороне, а Украина обязуется не вступать в НАТО.

«Если Украина согласится на прекращение огня здесь, она фактически согласится на свою новую границу с Россией. Я думаю, что это очень опасный момент для Зеленского и украинского правительства», — подытожил Болтон.

По его словам, несмотря на разочарование и возмущение, которые Трамп ранее демонстрировал, «Путин снова очаровал его». Он добавил, что с точки зрения стратегических интересов США, этот день был не лучшим, поскольку предстоящая встреча становится большим медийным событием, которое играет на руку Кремля.

